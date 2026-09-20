Kiemelt videók

Pénteken kifütyülték, szombaton leöntötték Magyar Pétert

Pénteken a béremelést követelő szociális dolgozók demonstrációján fütyülték ki Magyar Pétert, szombaton pedig Szekszárdon egy férfi folyadékkal fröcskölte le. Két nap alatt két kellemetlen nyilvános jelenet.

Vágólapra másolva!

Pénteken azonnali béremelést követelő szociális dolgozók előtt került feszült helyzetbe Magyar Péter, a demonstráción fütty és bekiabálás is fogadta. Egy nappal később, a Szekszárdi Szüreti Napokon egy férfi folyadékkal fröcskölte le a miniszterelnököt; Magyar azt írta, borról volt szó, a videó alapján azonban ez nem állapítható meg teljes bizonyossággal. 

Deák Dániel Facebook-posztjában a két esetet a Magyar körül növekvő feszültség jeleként értelmezte, és a 444-gyel kialakult vitát is ide sorolta. A „kormánypárti 444” megfogalmazás azonban politikai minősítés, nem tényszerű médiabesorolás; a lap ezen a héten például a Tisza belső konfliktusairól is közölt kritikus anyagot.

Továbbiak a témában