Pénteken kifütyülték, szombaton leöntötték Magyar Pétert

Pénteken azonnali béremelést követelő szociális dolgozók előtt került feszült helyzetbe Magyar Péter, a demonstráción fütty és bekiabálás is fogadta. Egy nappal később, a Szekszárdi Szüreti Napokon egy férfi folyadékkal fröcskölte le a miniszterelnököt; Magyar azt írta, borról volt szó, a videó alapján azonban ez nem állapítható meg teljes bizonyossággal.

Deák Dániel Facebook-posztjában a két esetet a Magyar körül növekvő feszültség jeleként értelmezte, és a 444-gyel kialakult vitát is ide sorolta. A „kormánypárti 444” megfogalmazás azonban politikai minősítés, nem tényszerű médiabesorolás; a lap ezen a héten például a Tisza belső konfliktusairól is közölt kritikus anyagot.