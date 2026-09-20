Idénre ígérték, most már a 2027-es költségvetéshez kötik a nyugdíjas SZÉP-kártyát

A kampányban a Tisza évi akár 200 ezer forintos SZÉP-kártyás támogatást ígért a félmillió forint alatti nyugdíjból élőknek. Májusban Magyar Péter még azt mondta, hogy az idősek már 2026 negyedik negyedévében hozzájuthatnak a támogatáshoz, szeptemberben azonban már úgy fogalmazott: a SZÉP-kártyáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés.

A korábban ismertetett konstrukció ráadásul differenciált volt: a 250 ezer forint alatti nyugdíjból élőknek évi 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttieknek évi 100 ezer forintos támogatást terveztek.

Hogy mit jelent az időzítés változása a nyugdíjasoknak, és mennyire indokolható a támogatás eltérő összege, arról kérdezzük Szalai Piroskát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét.