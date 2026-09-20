Országos útlezárásokkal fenyegetnek a fuvarozók a növekvő költségek miatt

Egyre nagyobb nyomás alatt vannak a magyar közúti fuvarozók. Az érdekképviseletek szerint a magas gázolajár, az útdíjak és a külföldi árverseny már több ezer vállalkozás működését veszélyezteti. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Sinka István szerint, ha nem javulnak a versenyfeltételek, előkerülhet a korábban kidolgozott demonstrációs terv, amely országos útlezárásokat is jelenthet. Egyes számítások szerint egy havi 8–10 ezer liter dízelt használó vállalkozásnak az idei drágulás akár 960 ezer–1,2 millió forint többletkiadást is jelenthet havonta.