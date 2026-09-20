A Terror Háza előtt vasárnap világossá tették, hogy az emlékezet is közös ügy

A Terror Háza előtt vasárnap délután közéleti szereplők, publicisták és támogatók gyűltek össze, hogy kiálljanak a múzeum jelenlegi szellemiségének megőrzése mellett. Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László mellett Menczer Tamás és Schmidt Mária is beszédet mondott.

A politikai üzenetek mellé kulturális pillanatok is társultak: Nagy Feró ismert dalokkal lépett fel, így a demonstráció egyszerre vált tiltakozássá és közösségi megemlékezéssé. A szervezők szerint a tét túlmutat Schmidt Mária leváltásán, számukra a kommunista diktatúra és 1956 emlékezetének megőrzéséről is szól. Tarr Zoltán eredeti döntése szerint a múzeum az átvilágítás végéig zárva maradt volna, egy nappal később azonban szeptember 22-i újranyitást jelentett be.