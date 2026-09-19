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Mentősöket és dróncsapás Odesszában

Legalább tízen megsebesültek – köztük két mentős – egy Odesszát ért pénteki orosz dróntámadásban, amely során a gyanú szerint szándékosan vették célba az elsősegélynyújtókat. A helyi mentőszolgálat beszámolója alapján a második dróncsapás nagyjából fél órával az első után érte a helyszínt, amikor a kiérkező mentőegységek már javában végezték a mentést.

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  • Forrás: HírTV
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Míg Moszkva azt állítja, hogy csupán katonai célra használt logisztikai létesítményeket és teherhajót ért találat, Ukrajna más területein, így Szumiban is lakóépületeket és klinikát ért orosz támadás.

 

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