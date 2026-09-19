Mentősöket és dróncsapás Odesszában

Míg Moszkva azt állítja, hogy csupán katonai célra használt logisztikai létesítményeket és teherhajót ért találat, Ukrajna más területein, így Szumiban is lakóépületeket és klinikát ért orosz támadás.
Legalább tízen megsebesültek – köztük két mentős – egy Odesszát ért pénteki orosz dróntámadásban, amely során a gyanú szerint szándékosan vették célba az elsősegélynyújtókat. A helyi mentőszolgálat beszámolója alapján a második dróncsapás nagyjából fél órával az első után érte a helyszínt, amikor a kiérkező mentőegységek már javában végezték a mentést.
Míg Moszkva azt állítja, hogy csupán katonai célra használt logisztikai létesítményeket és teherhajót ért találat, Ukrajna más területein, így Szumiban is lakóépületeket és klinikát ért orosz támadás.