Mentősöket és dróncsapás Odesszában

Legalább tízen megsebesültek – köztük két mentős – egy Odesszát ért pénteki orosz dróntámadásban, amely során a gyanú szerint szándékosan vették célba az elsősegélynyújtókat. A helyi mentőszolgálat beszámolója alapján a második dróncsapás nagyjából fél órával az első után érte a helyszínt, amikor a kiérkező mentőegységek már javában végezték a mentést.