Felfüggesztés vagy terelés, miről kellene most valójában vitatkoznia az országnak?

A jogi felelősséget minden ügyben tisztázni kell, és a mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelent bűnösséget. A politikai prioritások kérdése azonban ettől még jogos. Miközben a Parlament mentelmi ügyek soráról dönt, a dízel 709 forint, az üzemanyagárak az elmúlt hetekben emelkedtek, és vállalatok gazdasági nehézségeiről érkeznek hírek.
A vita ezért egyszerű: a politika most valóban a legsürgetőbb problémákkal foglalkozik, vagy azokkal, amelyekből a legnagyobb politikai zajt lehet csapni?
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