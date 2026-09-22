Felfüggesztés vagy terelés, miről kellene most valójában vitatkoznia az országnak?

A jogi felelősséget minden ügyben tisztázni kell, és a mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelent bűnösséget. A politikai prioritások kérdése azonban ettől még jogos. Miközben a Parlament mentelmi ügyek soráról dönt, a dízel 709 forint, az üzemanyagárak az elmúlt hetekben emelkedtek, és vállalatok gazdasági nehézségeiről érkeznek hírek.

A vita ezért egyszerű: a politika most valóban a legsürgetőbb problémákkal foglalkozik, vagy azokkal, amelyekből a legnagyobb politikai zajt lehet csapni?