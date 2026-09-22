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Felfüggesztés vagy terelés, miről kellene most valójában vitatkoznia az országnak?

A Parlament ma három ellenzéki képviselő mentelmi jogát függesztette fel, miközben újabb ügyek kerülnek elő. De 709 forintos dízelnél és gazdasági bizonytalanságnál meddig lehet a közéletet kizárólag jogi csatákkal megtölteni?

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A jogi felelősséget minden ügyben tisztázni kell, és a mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelent bűnösséget. A politikai prioritások kérdése azonban ettől még jogos. Miközben a Parlament mentelmi ügyek soráról dönt, a dízel 709 forint, az üzemanyagárak az elmúlt hetekben emelkedtek, és vállalatok gazdasági nehézségeiről érkeznek hírek. 

A vita ezért egyszerű: a politika most valóban a legsürgetőbb problémákkal foglalkozik, vagy azokkal, amelyekből a legnagyobb politikai zajt lehet csapni?

 

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