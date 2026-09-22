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Hétfőn még támogatták őket, kedden már nem kaptak helyet a Médiatanácsban

Hétfőn még bizottsági támogatást kaptak, kedden már elbuktak a Fidesz és a KDNP Médiatanács-jelöltjei. Toroczkai szerint a fordulat előtt Magyar Péter személyesen adott utasítást a Tisza-frakciónak.

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A legérdekesebb kérdés nem az, hogy egy parlamenti többség leszavazhat-e egy jelöltet. Természetesen megteheti. Az a kérdés, mi változott egyetlen nap alatt. 

Hétfőn a bizottság még támogatta a frakciók Médiatanácsba delegált jelöltjeinek megválasztását, kedden Szabó László és Pindroch Ferenc már nem kapott elegendő voksot. Toroczkai szerint Magyar Péter utasítása állt a fordulat mögött. Ha ez igazolható, akkor már nem egyszerű személyi döntésről, hanem a frakciók közötti politikai mérce működéséről szól a történet.

 

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