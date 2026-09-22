Németh Balázs videója bizonyítja a parlamenti drámát a Médiatanács-szavazásról

A videóban bemutatott parlamenti felvételen Németh Balázs megfogalmazása szerint az látszik, amint Magyar Péter legalább hatszor elismételte a képviselőknek, hogy „nemmel” kell szavazniuk, miközben a fejét is ingatta a nemtetszését kifejezve.

Németh Balázs szerint a felvételen tisztán látszik, ahogy a miniszterelnök gombnyomásra próbálja kényszeríteni a tagokat, ám a parancs nem mindenkihez jutott el: mint fogalmazott, akadtak olyan képviselők, akikhez „egyszerűen nem jutott el a hír, hogy az önkényúr nemet akar nyomatni minden tiszás képviselővel”. Az ellenzéki politikus szerint az eset nemcsak a Tisza-frakció belső repedéseit jelzi, hanem azt is, hogy az ellenzéki párt utólag is valótlanul tálalja a történteket.

Toroczkai kitálalt

Politikai bosszúból, Magyar Péter utasítására szavazhatta le a Tisza-frakció többsége az ellenzék Médiatanácsba javasolt jelöltjeit. Az Országgyűlés kedden szavazott a közmédia működését felügyelő Médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásáról. A szavazást követően a Mi Hazánk frakcióvezetője arról beszélt: ilyen eset az elmúlt 36 évben még nem fordult elő. Toroczkai László hozzátette: az ülésteremben ülve lehetett hallani, hogy Magyar Péter utasította arra a tiszás képviselőket közvetlenül a szavazás előtt, hogy ne támogassák az ellenzék jelöltjeit.