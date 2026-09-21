Gránit oroszlán díjat adtnak át példaértékű férfiaknak

A 10. Gránit Oroszlán Példakép Díjra szeptember 21-ig bárki jelölhet olyan férfit, akinek helytállása, embersége vagy életútja követendő példa lehet mások számára. „Kik azok a férfiak, akikre érdemes felnézni? A gyerekeknek és a fiataloknak szükségük van olyan férfiakra, akik megmutatják, hogy a felelősségvállalás, az elköteleződés és a szeretet ma is érték. Ezek a férfiak nemcsak a saját családjuk életét formálják, hanem közösségeket is építenek. Ha szeretnénk erősebb társadalmat, akkor fel kell mutatnunk azokat, akik ezt nap mint nap csendben teszik.