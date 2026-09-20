Ha mindig a politikai ellenfél intézménye kerül sorra, meddig nevezhető ez szakmai átalakításnak?

Egyre több konfliktus gyűlik a Tisza-kormány körül. Tarr Zoltán leváltotta Schmidt Máriát és átvilágítást rendelt el a Terror Házában, a Mandiner állami finanszírozását megszüntették, miközben a jobboldal ezekben politikai leszámolás jeleit látja. A kormány ezzel szemben szakmai és pénzügyi átalakításokról beszél. Közben a költségvetési hiány magas, a szociális dolgozók béremelésért tüntettek, és egy friss Publicus-mérésben két százalékponttal csökkent azok aránya, akik elégedettek az ország irányával.

A Csörte nagy kérdése: amikor nő a gazdasági és társadalmi nyomás egy kormányon, hogyan különböztethető meg a legitim intézményi átalakítás a politikai ellenfelek kiszorításától?