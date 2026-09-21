Hihetetlen, de igaz: ezek a furcsa rekordok is bekerültek a Guinness könyvébe

A Guinness Rekordok könyve sosem fukarkodott a világ furcsaságaival és az olyan emberekkel, akik mindenképp szerettek volna egy bekezdést magukénak tudni az éves kiadványban. A legutóbbi frissítés is tartogat meglepetéseket.

Nagy-Britannia legmagasabb lovától egy óriási hajszárítóig több elképesztő rekorddal jelent meg a Guinness Rekordok Könyve éves kiadványának legújabb száma.

Az észak-angliai Ruth Amos a világ legnagyobb működő hajszárítójának alkotója egy ipari ventilátorból, fűtőelemekből és egy kézzel formázott külső héjből alkotta meg művét. És ami a legfontosabb, a 175 cm hosszú és 160 cm magas hajszárító valóban képes a haj megszárítására.

Az új-zélandi Emma Phillips lábzsonglőr pedig felállította a legtöbb lábzsonglőr pörgetés rekordját. Az asztalt 30 másodperc – 77 szer pörgette meg.



Egy másik gyűjtő szenvedélye is reflektorfényt kapott, a legnagyobb békákkal kapcsolatos tárgygyűjtemény rekordőre Susan Burgos lett. Gyűjteménye 13 201 darabra rúg.