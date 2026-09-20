Nem az a kérdés, mit mondtak Orbánról, hanem hogy mit kezdtek a saját ígéreteikkel

A választás előtt még gyors, egyszerű és azonnali megoldásokat ígértek. Kormányon már jóval bonyolultabb lett a világ. Magyar Péter márciusban 480 forintos benzinárstopot követelt, szeptemberre ebből célzott, havi ötezer forintos dízeltámogatás lett. A szociális ágazatban azonnali 25 százalékos emelést vártak a kampányígéret alapján, szeptemberben viszont már kétlépcsős megoldásról beszélt a kormány, ezért a dolgozók tüntetni mentek. A Terror Háza bezárását pedig szeptember 15-én jelentették be az átvilágítás végéig, másnap már közölték, hogy a múzeum szeptember 22-én újranyit.