Ha az ügyészség független, mit jelent, amikor a kormányfő nyilvánosan számon kéri?

Magyar Péter és a Legfőbb Ügyészség vitája azért válhat alkotmányos jelentőségű politikai kérdéssé, mert a Legfőbb Ügyészség maga hangsúlyozta: működésének mércéje a törvényesség és pártatlanság, politikai megfontolásoktól függetlenül. Magyar Péter ezzel szemben több korábbi ügyet számon kérve bűnpártolást emlegetett. A konfliktust tovább árnyalja, hogy Baka András legfőbb ügyészi jelöltje, Szathmáry Zoltán nem kapta meg a Tisza támogatását. Szathmáry Zoltán jelölése után Magyar új jelöltet kért Baka András államfőtől, aki viszont fenntartotta eredeti döntését.