Négynapos fórumot szerveznek a független benzinkutasok a Kossuth téren

A független benzinkutak most nem egyszeri kompenzációt kérnek, hanem a piac működését teszik vita tárgyává. A Kossuth tér lesz a helyszíne a független benzinkutak Kossuth téri fóruma rendezvénynek, ahol Egri Gábor és a szervezet a kormány képviselőitől is válaszokat vár. Az Egri Gábor a benzinkutak helyzetéről folytatott vita mögött az FBSZ szerint a beszerzés, az árképzés és a verseny problémái állnak. A KKV-szektor szempontjából azért nagyobb a tét egy egyszerű benzinárvitánál, mert a szervezet becslése szerint 600–700, főként vidéki családi vállalkozás lehet érintett. Így a magyar KKV-szektor üzemanyagpiaci problémái már munkahelyekről, helyi vállalkozásokról és piaci versenyről is szólnak.