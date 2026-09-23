Nem a tábla a kérdés, hanem az: mit jelent a „más nézőpont” a Terror Házában?

A Terror Háza ügyében nem önmagában az átvilágítás vált vitatottá. Tarr Zoltán szerint a Terror Háza szakmai felülvizsgálata a szakmai hitelességet szolgálja, miközben a Terror Háza új táblája már előre jelzi: a 24 éves kiállítás „egy meghatározott értelmezést” képviselt. Éppen ezen a ponton jelenik meg a történelmi relativizálás kérdése. Schmidt Mária szerint a megfogalmazás az eddigi szakmai munkát is leértékeli; Schmidt Mária bírálata ezért nem pusztán személyi ügy, hanem arról szól, milyen történeti keretben mutatják majd be a náci és kommunista diktatúrák bűneit. A minisztérium ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy hitelesebb, több nézőpontot bemutató kiállítást kíván létrehozni.