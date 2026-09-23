Házkutatás az Alapjogokért Központnál: a szervezet együttműködést ígér

Az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégénél tartott kutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda. A hűtlen kezelés miatt folyó eljárásban a rendőrség szerint egy nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselő havi több mint bruttó 3,5 millió forintos díjazását vizsgálják, miközben a hatóság szerint a férfi csak minimális munkát végzett. A házkutatás az Alapjogokért Központ háttércégénél iratok, szerződések, számlák és fizetési jegyzékek lefoglalásával járt. Az NNI nyomozása hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettessel szemben folyik. A rendőrség nem nevezte meg az érintettet; a Marcin Romanowski személyére vonatkozó azonosítás sajtóhírekből és politikai közlésekből származik. A Marcin Romanowski magyarországi foglalkoztatása ezért jelenleg a nyilvánosságban megjelent információk alapján kapcsolódik az ügyhöz.