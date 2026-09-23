Kormányzati káosz: vagyonadó miatti lázadás, orosz gázfenyegetés és ügyészségi üzengetés

Magyar Péter mentelmi joga azért lett több egy egyszerű büntetőeljárási kérdésnél, mert a Legfőbb Ügyészség és Magyar Péter között nyilvános intézményi konfliktus alakult ki, miközben a kormányfő már a mentelmi rendszer átalakítását is kezdeményezi. A vagyonadó esetében a vállalkozók tiltakozása a vagyonadó ellen nem egységes elutasítás: a kritikák az adminisztrációtól és a beruházási hatásoktól a kormányzati kommunikációig terjednek. Az ukrán üzemanyagtároló pedig már túlmutat egy üzleti szándéknyilatkozaton: egy orosz szakértő az orosz olajszállítás leállításának lehetősége kapcsán beszélt megtorló válaszról. A különbség lényeges: ez egy szakértői figyelmeztetés, nem bizonyított orosz kormányzati döntés.

Adásunk vendégei: Dornfeld László, Kacsoh DánieL, Bóka János frakcióvezető