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A háttérben már megkötötték az alkut? Óriási veszélyre figyelmeztet a Fidesz EP-képviselője

Magyar Péter hiába ködösít, egyértelmű, hogy ebben az ügyben is külföldi érdekeket szolgál a Tisza-kormány - így reagált a Fidesz európai parlamenti képviselője a magyar-ukrán energetikai együttműködésre.

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Dömötör Csaba szerint ez is azt bizonyítja, hogy a magyar érdekek háttérbe szorultak és leépülőben van az önálló magyar külpolitika. Hozzátette: Az együttműködés ráadásul az ország energetikai biztonságát is veszélyezteti.

 

 

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