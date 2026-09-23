A háttérben már megkötötték az alkut? Óriási veszélyre figyelmeztet a Fidesz EP-képviselője

Dömötör Csaba szerint ez is azt bizonyítja, hogy a magyar érdekek háttérbe szorultak és leépülőben van az önálló magyar külpolitika. Hozzátette: Az együttműködés ráadásul az ország energetikai biztonságát is veszélyezteti.
Magyar Péter hiába ködösít, egyértelmű, hogy ebben az ügyben is külföldi érdekeket szolgál a Tisza-kormány - így reagált a Fidesz európai parlamenti képviselője a magyar-ukrán energetikai együttműködésre.
Dömötör Csaba szerint ez is azt bizonyítja, hogy a magyar érdekek háttérbe szorultak és leépülőben van az önálló magyar külpolitika. Hozzátette: Az együttműködés ráadásul az ország energetikai biztonságát is veszélyezteti.