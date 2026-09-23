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Nem a sértés a legnagyobb kérdés: milyen távol kell lennie a kormányfőnek az ügyészségtől?

A vita látványos része a maffiázás és a filmes idézet. Magyar Péter ügye azonban ennél mélyebb alkotmányos kérdést vet fel: hogyan kritizálhatja a végrehajtó hatalom vezetője azt az ügyészséget, amely éppen vele szemben kíván eljárni?

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Magyar Péter és az ügyészség vitája azért több egyszerű politikai szócsatánál, mert a Legfőbb Ügyészség éppen egy, a miniszterelnököt érintő eljárás folytatásához kérte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése parlamenti támogatását. 

Magyar Péter közben maga is kérte a mentelmi jog felfüggesztését, ugyanakkor súlyos politikai és szakmai vádakkal illette az ügyészi szervezetet. A Legfőbb Ügyészség közleménye erre azt hangsúlyozta, hogy döntéseit politikai megfontolásoktól függetlenül hozza. Balla György ezt a műsorban idézett reakciójában fenyegető nyomásgyakorlásként értékelte. 

 

 

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