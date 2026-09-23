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Vácrátót újabb figyelmeztetés: sorra kerülnek bajba magyarországi üzemek

A vácrátóti történet több egy újabb üzemleállásnál: megmutatja, milyen gyorsan változhat egy néhány éve még stratégiai jelentőségűnek tekintett beruházás helyzete. A Nippon Paper esetében a tervezett hatvan munkahely helyett 24 dolgozót foglalkoztat az év végén leálló cég.

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A Nippon Paper vácrátóti gyára jó példája annak, milyen kockázatokkal járhat egy gyorsan változó iparágra épülő beruházás. A Nippon Paper eredetileg mintegy 60 állást tervezett Vácrátóton, most azonban 24 munkavállaló mellett következik a gyárbezárás, pontosabban az ideiglenes működésfelfüggesztés. A vácrátóti gyár leállása kapcsán Palóc André a kormány munkahelyvédelmi fellépését hiányolja. A magyarországi gyárbezárások 2026 összesítésénél ugyanakkor az egyes cégek eltérő okokat neveztek meg: a Nippon Paper keresleti és versenyképességi problémákat, az Electrolux stagnáló keresletet és költségnyomást.

 

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