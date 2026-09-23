Vácrátót újabb figyelmeztetés: sorra kerülnek bajba magyarországi üzemek

A Nippon Paper vácrátóti gyára jó példája annak, milyen kockázatokkal járhat egy gyorsan változó iparágra épülő beruházás. A Nippon Paper eredetileg mintegy 60 állást tervezett Vácrátóton, most azonban 24 munkavállaló mellett következik a gyárbezárás, pontosabban az ideiglenes működésfelfüggesztés. A vácrátóti gyár leállása kapcsán Palóc André a kormány munkahelyvédelmi fellépését hiányolja. A magyarországi gyárbezárások 2026 összesítésénél ugyanakkor az egyes cégek eltérő okokat neveztek meg: a Nippon Paper keresleti és versenyképességi problémákat, az Electrolux stagnáló keresletet és költségnyomást.