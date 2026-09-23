Ha Magyar Péter szerint fizetett provokátor volt a buliban, akkor hol van erre a bizonyíték?

Magyar Péter két év elteltével is azt állítja, hogy az Ötkertben egy fizetett provokátor zaklatott fiatalokat. A Magyar Péter Ötkert-ügye azonban jól mutatja, miért fontos különválasztani a szereplők magyarázatát a dokumentált tényektől. Az Ötkertben készült videó igazolja, hogy Magyart kivezették a klubból, és azt is rögzítették, hogy egy táncoló nő lábai között négykézláb mászik át.

A Magyar Péter telefonügye kapcsán az ügyészség azt közölte, hogy elvette az őt videózó férfi készülékét; emiatt a mentelmi jog felfüggesztését kezdeményezték. Arra ugyanakkor továbbra sincs nyilvánosan ellenőrizhető bizonyíték, hogy a férfi valóban fizetett politikai provokátor lett volna.