Magyar Péter és az ukrán külügyminiszter nyilvánosan üzent egymásnak

Magyar Péter és az ukrán külügyminiszter vitája csak a történet leglátványosabb része. Andrij Szibiha azért bírálta Budapestet, mert a Kárpáti Nyolcak ügyében Kijev és a magyar kormány eltérő képet adott a magyar részvételről. Magyar Péter álláspontja szerint Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak, miközben Zelenszkij Magyarországot is felsorolta az új formátum országai között, a magyar külképviselet vezetője pedig jelen volt a találkozón. A közös nyilatkozatot ugyanakkor Magyarország nem írta alá.

Ehhez társult a Mol és a Naftohaz memoranduma egy Magyarországon kialakítható tárolókapacitásról. Bóka János ezért nemcsak a kommunikáció stílusát bírálta: „Magyar Péter Facebook-diplomáciája” megfogalmazással azt állította, hogy a kormányfő kezelése biztonsági kockázatot jelenthet. Ez politikai értékelés, nem bizonyított biztonsági következtetés. A tényszerű kérdés az, hogy milyen egyeztetések előzték meg a C8-találkozót és az energetikai memorandumot, illetve pontosan milyen felhatalmazással vett részt a magyar diplomata.