Félmillió virág egyetlen kocsin: a világ legnagyobb virágparádéja

Egy nyár és félmillió virág

A hollandiai Zundertben a szeptemberi virágkarnevál nem egyszerű hétvégi program. Hónapokon keresztül építik ezeket a szürreális teremtményeket: hol egy középkori ostromtorony, hol kalózok, különös állatok vagy egy egész fantáziavilág gördül végig a városon. A szerkezetek olyan hatalmasra nőttek, hogy a szervezők már évtizedekkel ezelőtt kénytelenek voltak határt szabni a méretüknek. A virágkocsik ma akár 9 méter magasak és 19 méter hosszúak is lehetnek.

Egy fontos szabály azért van: a főszereplő csakis dália lehet. A 20 versenyző városrésznek saját dáliamezeje van, a virágokat közvetlenül az esemény előtt szedik le, mert frissen kell felkerülniük a kocsikra. Az utolsó napokban aztán gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoznak, egyetlen alkotáshoz akár félmillió virágot is felhasználhatnak.

A történet jóval szerényebben kezdődött

1936-ban Zundert lakói Vilma holland királynő születésnapját ünnepelték felvonulással. A korai versenyen még feldíszített kerékpárok is indultak – aligha sejthették, hogy ebből 90 évvel később a világ legnagyobb virágparádéja lesz.

A második világháború ugyan megszakította a hagyományt, de a felvonulás később újraindult. 1947-ben pedig újabb ötlettel állt elő az egyik csapat. Virágkocsijuk úgy haladt végig az utcán, mintha magától mozogna. A trükk a szerkezet alatt rejtőző emberekben volt, akik belülről tolták, és a módszer megmaradt. A mai óriáskocsikat sem traktor húzza, hanem az emberek mozgatják őket.

Virágokból máshol is csinálnak látványosságot

Nizzában már 1876 óta rendezik meg a híres „virágcsatát”. A francia Riviérán feldíszített kocsikról ma is virágokat dobálnak a közönségnek. Madeirán egészen más a hangulat: Funchal tavasszal hetekre virágba borul, a hatalmas felvonulás mellett virágszőnyegek és installációk lepik el a várost. És ott van a kolumbiai Medellín is – a város, amelyet sok néző talán Pablo Escobar és a kokainkartellek történeteiből ismer. Ma azonban a világ egyik legismertebb virágfesztiváljának is otthont ad. A Feria de las Flores főszereplői, a silleterók hatalmas, virágokból készített kompozíciókat visznek a hátukon. A hagyomány a környék virágtermesztőinek és földműveseinek állít emléket.