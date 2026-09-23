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Kezdeményezték Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését

Ezt közölte a Legfőbb Ügyészség még hétfőn. Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét pedig a Volán-ügy miatt kérték ki.

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A történtekre mindkét politikus reagált: Seszták Miklós úgy fogalmazott, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, míg Hankó Balázs szerint az NKA-ügy a kezdetektől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás.

 

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