Kezdeményezték Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését

A történtekre mindkét politikus reagált: Seszták Miklós úgy fogalmazott, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, míg Hankó Balázs szerint az NKA-ügy a kezdetektől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás.
Ezt közölte a Legfőbb Ügyészség még hétfőn. Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét pedig a Volán-ügy miatt kérték ki.
A történtekre mindkét politikus reagált: Seszták Miklós úgy fogalmazott, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, míg Hankó Balázs szerint az NKA-ügy a kezdetektől fogva politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárás.