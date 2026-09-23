Magyar Péter az Ügyészséget bírálja és mentegeti korábbi botrányát

Korábban már kezdeményezték a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését, de akkor az Európai Bizottság ezt megtagadta. Mivel az EP-mandátuma megszűnt, az eljárás újraindult. Magyar Péter 2026. május 9-től országgyűlési képviselő, így most a parlamentnek kell arról döntenie, hogy felfüggesztik-e a mentelmi jogát.

Politikai szempontból nem tehet mást a miniszterelnök, mint hogy szorgalmazza a mentelmi jogának a felfüggesztését – erről Deák Dániel beszélt. A politikai elemző szerint Magyar Péternek azért sincs más választása, mert videófelvételek és több tanú is alátámasztja a telefonlopási ügyet.