A múltat végképp eltörölni...

Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítójának beszámolója szerint a lépések a nemzeti emlékezet szisztematikus felszámolásának benyomását keltik, ami leginkább a nemzetközi baloldal és a globalista körök törekvéseivel cseng egybe.
Sokkoló bejelentéssel szembesült a közvélemény: bezárják a nácizmus és a kommunizmus bűneinek mementójaként szolgáló Terror Háza Múzeumot, valamint azonnali hatállyal felfüggesztik a Budai Vár történelmi újjáépítését is.
Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítójának beszámolója szerint a lépések a nemzeti emlékezet szisztematikus felszámolásának benyomását keltik, ami leginkább a nemzetközi baloldal és a globalista körök törekvéseivel cseng egybe.