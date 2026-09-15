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A múltat végképp eltörölni...

Sokkoló bejelentéssel szembesült a közvélemény: bezárják a nácizmus és a kommunizmus bűneinek mementójaként szolgáló Terror Háza Múzeumot, valamint azonnali hatállyal felfüggesztik a Budai Vár történelmi újjáépítését is.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: r.nagy
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Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítójának beszámolója szerint a lépések a nemzeti emlékezet szisztematikus felszámolásának benyomását keltik, ami leginkább a nemzetközi baloldal és a globalista körök törekvéseivel cseng egybe.

 

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