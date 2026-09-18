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Radics Béla: Karaktergyilkosság folyik ellenem

A Fidesz országgyűlési képviselője a napokban felpörgő, személyét érintő karaktergyilkolási kísérletekről, illetve magáról a tiszás tendenciáról beszélt a Napindítóban.

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Radics Béla poszt: Rendőrségi forrásunk szerint alig van önként jelentkező az új ÁVH-hoz. Azt hitte Ruff Bálint, hogy a rendőrök majd megszegik az esküjüket? Már állománygyűlést is összehívnak, végül kötelező átvezénylés jöhet.

 

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