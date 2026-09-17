Káderhiány a tiszás politikai rendőrségnél: úgy tudni, nem nagyon jelentkeznek önként ügyészek és nyomozók az NVVH kötelékébe
A fagyi visszanyal: vagyonosodási vizsgálat indulhat az ellen is, aki szerint a választóknak semmi közük hozzá, mit csinált ő 5 vagy 10 éve
Orbán Viktor a visszatéréséről: egyelőre átmeneti időre, a jobboldal erőinek újraszervezésére vállalkozott csak a korábbi miniszterelnök
Vendégek:
Vincze Emília újságíró
Nagy-Bató Jonatán keresztény-konzervatív tartalomgyártó
Radics Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert