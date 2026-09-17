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Káderhiány a tiszás politikai rendőrségnél

A mai műsorban mindig találunk lelkes résztvevőket, talán, mert senkit sem akarunk törvénytelen politikai leszámolásra felhasználni.

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Káderhiány a tiszás politikai rendőrségnél: úgy tudni, nem nagyon jelentkeznek önként ügyészek és nyomozók az NVVH kötelékébe
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Vendégek:
Vincze Emília újságíró
Nagy-Bató Jonatán keresztény-konzervatív tartalomgyártó
Radics Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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