Bosszúállás, parancsmegtagadás és újjászervezés

BOSSZÚÁLLÓ - Karsai László lángszóróval tenne rendet a Terror Házában
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Vendégek:
Gajdics Ottó, aki számára a Terror Háza ügyében történtek is azt bizonyítják, hogy jelenleg posztkummunista ellenforradalom zajlik Magyarországon.
Kötter Tamás, aki úgy véli, hogy egy látogatás a Terror Házában általában megérinti az emberek többségét, és ez zavarja azokat, akik támadják az intézményt.
Dornfeld László, aki úgy véli, hogy azok, akik támadják a Terror Házát, németországi mintára, kollektív bűntudatot akarnak ráerőltetni a magyar társadalomra.
Műsorvezető: Velkovics Vilmos