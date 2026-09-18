Bosszúállás, parancsmegtagadás és újjászervezés

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Gajdics Ottó, aki számára a Terror Háza ügyében történtek is azt bizonyítják, hogy jelenleg posztkummunista ellenforradalom zajlik Magyarországon.

Kötter Tamás, aki úgy véli, hogy egy látogatás a Terror Házában általában megérinti az emberek többségét, és ez zavarja azokat, akik támadják az intézményt.

Dornfeld László, aki úgy véli, hogy azok, akik támadják a Terror Házát, németországi mintára, kollektív bűntudatot akarnak ráerőltetni a magyar társadalomra.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos