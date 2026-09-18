A Vadhajtások nyilvánosságra hozta Orbán Viktor kötcsei beszédét

Idézett a Vadhajtások által közzétett szövegből: "Orbán azt is kifejtette előadásában, hogy „számot kell vetni azzal a ténnyel, hogy egy választási vereséget lelkileg sohasem lehet lezárni. Mert a választási vereség az folyamatos önvád is és mardosás is. Az ember azon gondolkodik, hogy mit kellett volna másképp csinálni, és erről beszél újra és újra. És ezzel az ellenfél érdekét szolgálja. Ahogy a saját köreinken kívül erről beszélünk, az azt jelenti, hogy a politikai diskurzus rendelkezésére álló teret olyan témával töltjük ki, ami az ellenfélnek jó, nekünk meg rossz. Arra kell mindenkinek magának válaszolni, hogy értelmes dolog ez? "

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