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Irgalmatlan összeg: Ennyibe került eddig az amerikai-iráni háború

Egy amerikai kormányzati felügyeleti szerv közzétette első jelentését az iráni háború hatásairól, elismerve a hadsereg fejlett fegyverkészleteinek hiányosságait, és elsőként mutatva be nyilvánosan a közel-keleti amerikai repülőgépekben, bázisokban és diplomáciai kirendeltségekben okozott károkat.

  • Napindító
  • 40 perce
  • Frissítve: 23 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: HD-Warrior80
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A témáról bővebben Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő beszélt a HírTV Napindító című műsorában.

 

 

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