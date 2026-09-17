Irgalmatlan összeg: Ennyibe került eddig az amerikai-iráni háború

A témáról bővebben Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő beszélt a HírTV Napindító című műsorában.
Egy amerikai kormányzati felügyeleti szerv közzétette első jelentését az iráni háború hatásairól, elismerve a hadsereg fejlett fegyverkészleteinek hiányosságait, és elsőként mutatva be nyilvánosan a közel-keleti amerikai repülőgépekben, bázisokban és diplomáciai kirendeltségekben okozott károkat.
A témáról bővebben Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő beszélt a HírTV Napindító című műsorában.