Irgalmatlan összeg: Ennyibe került eddig az amerikai-iráni háború

Egy amerikai kormányzati felügyeleti szerv közzétette első jelentését az iráni háború hatásairól, elismerve a hadsereg fejlett fegyverkészleteinek hiányosságait, és elsőként mutatva be nyilvánosan a közel-keleti amerikai repülőgépekben, bázisokban és diplomáciai kirendeltségekben okozott károkat.