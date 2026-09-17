Nem ment el a szakbizottságra a miniszter, Takács Péter szerint nincs gazdája a 500 milliárdos ígéretnek

Nem hozott válaszokat az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának ülése Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint. A politikus közösségi oldalára feltöltött videójában kifejtette: a plenáris vitán feltett kérdéseire a Pénzügyminisztérium államtitkára, Boda Nikoletta nem tudott érdemben reagálni, a szakbizottsági ülésre delegált helyettes államtitkártól pedig szintén nem kapott konkrét válaszokat.