Nem ment el a szakbizottságra a miniszter, Takács Péter szerint nincs gazdája a 500 milliárdos ígéretnek

Takács Péter nehezményezte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter távolmaradását is, rámutatva, hogy így tisztázatlanul maradtak a Tisza Párt egészségügyi költségvetését és a szakdolgozók ígért béremelését érintő legfontosabb kérdések.
Nem hozott válaszokat az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának ülése Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint. A politikus közösségi oldalára feltöltött videójában kifejtette: a plenáris vitán feltett kérdéseire a Pénzügyminisztérium államtitkára, Boda Nikoletta nem tudott érdemben reagálni, a szakbizottsági ülésre delegált helyettes államtitkártól pedig szintén nem kapott konkrét válaszokat.
Takács Péter nehezményezte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter távolmaradását is, rámutatva, hogy így tisztázatlanul maradtak a Tisza Párt egészségügyi költségvetését és a szakdolgozók ígért béremelését érintő legfontosabb kérdések.