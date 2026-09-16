A HírTV és a HírFM közleménye a Paláver műsorában történtekről

A HírTV és HírFM közleménye
A 2026. szeptember 15-i Paláver című műsorban elhangzottakkal kapcsolatban leszögezzük, hogy a műsorvezető rendkívül súlyos szakmai hibát követett el, amikor az érvényben lévő protokollal szemben a betelefonáló vállalhatatlan szavait és elfogadhatatlan kijelentését nem szakította meg azonnal az élő adásban, és csak késve határolódott el az elhangzottaktól.
Az incidens miatt a műsorvezető munkaviszonyát megszüntettük, és belső vizsgálatot indítottunk, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő.
Nézőinktől, hallgatóinktól és minden érintettől elnézést kérünk.