A HírTV és a HírFM közleménye a Paláver műsorában történtekről

A HírTV és HírFM közleménye

A 2026. szeptember 15-i Paláver című műsorban elhangzottakkal kapcsolatban leszögezzük, hogy a műsorvezető rendkívül súlyos szakmai hibát követett el, amikor az érvényben lévő protokollal szemben a betelefonáló vállalhatatlan szavait és elfogadhatatlan kijelentését nem szakította meg azonnal az élő adásban, és csak késve határolódott el az elhangzottaktól.

Az incidens miatt a műsorvezető munkaviszonyát megszüntettük, és belső vizsgálatot indítottunk, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő.

Nézőinktől, hallgatóinktól és minden érintettől elnézést kérünk.