„Semmi mást nem csinál, csak hergel” – Reagálás Fekete-Győr feljelentésére

Fekete-Győr András semmi mást nem csinál, csak hergel – reagált Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy a Momentum alapítója feljelentést tett Orbán Viktor ellen. Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor a Hír TV Bayer Show című műsorában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) beszélt, és hangsúlyozta: ha a Fidesz ismét kormányra kerül, az NVVH-nál munkát vállalóknak jogi és pénzügyi felelősséget kell vállalniuk a tevékenységükért.