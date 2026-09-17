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„Semmi mást nem csinál, csak hergel” – Reagálás Fekete-Győr feljelentésére

Fekete-Győr András semmi mást nem csinál, csak hergel – reagált Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy a Momentum alapítója feljelentést tett Orbán Viktor ellen. Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor a Hír TV Bayer Show című műsorában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) beszélt, és hangsúlyozta: ha a Fidesz ismét kormányra kerül, az NVVH-nál munkát vállalóknak jogi és pénzügyi felelősséget kell vállalniuk a tevékenységükért.

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  • Forrás: HírTV
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Szűcs Gábor kiemelte, hogy a volt miniszterelnök szavaiban semmi jogellenes nem volt, így a független igazságszolgáltatásnak el kell utasítania a feljelentést, hiszen semmilyen bűncselekmény nem történt.

 

 

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