Az Egyház nem a kormány alárendelt intézménye

Az egyházi autonómia vitájában Magyar Péter elhatárolódást kért Osztie Zoltán szavaitól, miközben a Katolikus Egyház saját hatáskörében reagált. A vallási közösségek önállósága alkotmányos alapelv. Közben Kerkez Milos neve is bekerült a Mirotvorec adatbázisba, amely nem hivatalos ukrán állami lista.

A katolikus tanítás nem követeli az Egyháztól, hogy közéleti kérdésekben néma legyen: erkölcsi ítéletet politikai ügyekben is megfogalmazhat, miközben nem válhat pártpolitikai szervezetté. Ugyanígy a miniszterelnök kritizálhat egy papot, de az Egyház belső fegyelme nem kormányzati hatáskör. A kérdés ezért nem az, ki beszélhet, hanem az: ki akarja megszabni a másiknak, hogy mit mondhat?

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Trencséni Dávid újságíró, a Klikk TV szerkesztője

Kovács András a Konfront újságírója

Kósa András újságíró

Filep Dávid a Nemzeti Kommunikációs Hálózat ügyvezetője