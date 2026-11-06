Új tüdőbetegségeket találtak az illegális elektromos cigaretták terjedése miatt

Egyre komolyabb kihívást jelent a hatóságoknak az illegális elektromos cigaretták terjedése. Ezek a termékek nemcsak a feketepiacot erősítik, de az egészségre is komoly veszélyt jelenthetnek.

A vape-ek használatával összefüggésben ráadásul olyan új tüdőbetegségeket is azonosítottak, amelyekről korábban nem is tudtak az orvosok. Ráadásul ma már nemcsak nikotint, hanem akár kábítószert is rejthetnek.

Egy makói eset jól mutatja, milyen súlyos következményei lehetnek, ha valaki ellenőrizetlen forrásból szerez be ilyen eszközt.