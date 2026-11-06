Tárgyalóasztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az USA
Amíg Ukrajnát illetően egy lépéssel közelebb kerülhetünk a békéhez, addig a szélsőbaloldal próbál teret nyerni Franciaországban,
Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali vezér próbálja az erőszakos tüntetések farvizén a remélt szavazótáborát növelni, egyelőre kevés sikerrel. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett, Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai megbízottakkal, Zelenszkij átadta saját békejavaslatait amerikai partnereinek.
A Láncreakció vendége Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő volt.