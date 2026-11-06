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Tárgyalóasztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az USA

Amíg Ukrajnát illetően egy lépéssel közelebb kerülhetünk a békéhez, addig a szélsőbaloldal próbál teret nyerni Franciaországban,

  • Láncreakció
  • 2026. november 06., péntek 16:34
  • Frissítve: 2026. november 06., péntek 16:40
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Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali vezér próbálja az erőszakos tüntetések farvizén a remélt szavazótáborát növelni, egyelőre kevés sikerrel. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett, Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai megbízottakkal, Zelenszkij átadta saját békejavaslatait amerikai partnereinek. 

A Láncreakció vendége Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő volt. 
 

 

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