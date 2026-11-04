Évtizedes titok került elő Beer Miklós múltjából: a HírTV-nek beszélt a püspök

A Beer Miklós ügynökakták ügyében nyilatkozó nyugalmazott püspök elmondta: az állambiztonsági beszervezési kísérlet idején, az 1980-as évek végén nem is tudta, milyen céllal keresték meg. A kommunista állambiztonság Dunai Gábor fedőnéven tartotta nyilván, de állítása szerint soha nem jelentett senkiről. A hatos karton létezéséről csak évekkel később szerzett tudomást. A HírTV korábban az ügynökakták értelmezésének veszélyeiről is beszámolt.

Egy név a nyilvántartásban még nem bizonyít együttműködést

A Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke szerint akkoriban az egyházi vezetőket rendszeresen megkörnyékezte az állambiztonság. Az 1988-ban kiállított karton beszervezett hálózati személyként tünteti fel, de a dokumentum önmagában nem igazolja, hogy valóban együttműködött vagy jelentéseket készített. Beer Miklós visszautasítja ezt a feltételezést. Az irat tartalmáról és a püspök korábbi nyilatkozatáról a Telex számolt be.