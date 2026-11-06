Máthé Zsuzsa szerint politikai okok állhatnak az NKE tanárképzésének megszüntetése mögött

Az NKE tanárképzés jövője miatt november 6-án diáktüntetést tartottak a Miniszterelnökség előtt. Lannert Judit júniusban még változatlan feltételekkel történő továbbtanulást ígért a már felvett hallgatóknak. Októberben azonban arról értesültek, hogy várhatóan ez az utolsó tanévük az intézményben. Fekete-Nagy Flóra Marianna főszervező szerint a fiatalok ott szeretnék befejezni tanulmányaikat, ahol elkezdték. A HírTV helyszíni tudósítása.

Mi lesz a hallgatóknak tett ígérettel?

A Nemeskürty István Tanárképző Kar átalakítása több száz diákot érinthet. Az intézményváltás a hallgatók szerint a képzés mellett lakhatásukat és megélhetésüket is befolyásolhatja. Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő politikai indítékokat feltételez, míg az oktatási tárca a pedagógusképzés egységesítésével érvel. A kérdés továbbra is az, milyen garanciákat kapnak a már felvett hallgatók, és hogyan teljesíthető a korábban tett ígéret. Az áthelyezésről az Eduline számolt be.