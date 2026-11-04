Megnyíltak az ügynökakták: mi derül ki az iratokból, és mi nem? Mi az, amit elárulnak a dokumentumok, illetve változást hozhat-e ez a lépés a múltunk megismerésében? És fordulat az amerikai félidős választásokon: mi következik ezután, és tud-e Trump fordítani?

A vendégek: Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója

Schauer Viktor, influenszer

Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke

Nagy Attila Tibor, politikai elemző