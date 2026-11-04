Megnyíltak az ügynökakták: mi derül ki az iratokból, és mi nem?
Megnyíltak az ügynökakták, de a fennmaradt iratok nem feltétlenül adnak teljes képet a kommunista állambiztonság működéséről. Az ügynökakták mellett az amerikai félidős választások eredményét és Donald Trump lehetőségeit is elemezzük műsorunkban.
Megnyíltak az ügynökakták: mi derül ki az iratokból, és mi nem? Mi az, amit elárulnak a dokumentumok, illetve változást hozhat-e ez a lépés a múltunk megismerésében? És fordulat az amerikai félidős választásokon: mi következik ezután, és tud-e Trump fordítani?
A vendégek: Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója
Schauer Viktor, influenszer
Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke
Nagy Attila Tibor, politikai elemző