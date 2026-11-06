Vadászgépeket riasztottak, utasszállítókat térítettek el a tömeges bombafenyegetések miatt

A bombafenyegetések miatt több európai országban vadászgépeket emeltek a levegőbe és utasszállítókat irányítottak át. A Ryanair FR1730-as járata Londonból Szófiába indult, de Plovdivban szállt le, ahol biztonsági vizsgálat várta. A bolgár légierő három Ryanair-gépet kísért, míg a Dublinból Rómába tartó Aer Lingus-járat Franciaországban, az évreux-i katonai repülőtéren landolt. Az ellenőrzések nem tártak fel robbanószerkezetet.

A fenyegetés akkor is károkat okoz, ha nincs bomba

A hamis bombariadók miatt a légitársaságoknak járatokat kellett átirányítaniuk, utasokat átszállítaniuk és rendkívüli ellenőrzéseket végrehajtaniuk. A Wizz Air Milánó és Varsó között közlekedő járata például Bécsben szállt le. A szakértők szerint a fenyegetések célja akár a közlekedés megzavarása és a hatóságok reakcióinak felmérése is lehet. Egyelőre azonban nem bizonyított, hogy a különböző országokban történt esetek összefüggnek, vagy egyetlen szervezett csoport áll mögöttük. Az AIRportal szakmai összefoglalója.