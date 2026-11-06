Káoszkeltés és válságmenedzsment

Növekszik a digitális káosz: összeomlott Paraguay egyik legnagyobb digitális pénzintézete, miközben 6,3 milliárd dollárt loptak el egy kriptotőzsdéről a hírek szerint észak-koreai hackerek.

Nincs száz százalékosan biztos online rendszer, mindent fel lehet törni. Innentől kezdve ha a kiberbiztonságra gondolunk, akkor joggal érezhetjük úgy, hogy nem vagyunk biztonságban.