Káoszkeltés és válságmenedzsment
Nincs száz százalékosan biztos online rendszer – Somkuti Bálint, Révész Béla voltak a Láncreakció vendégei.
Növekszik a digitális káosz: összeomlott Paraguay egyik legnagyobb digitális pénzintézete, miközben 6,3 milliárd dollárt loptak el egy kriptotőzsdéről a hírek szerint észak-koreai hackerek.
Nincs száz százalékosan biztos online rendszer, mindent fel lehet törni. Innentől kezdve ha a kiberbiztonságra gondolunk, akkor joggal érezhetjük úgy, hogy nem vagyunk biztonságban.