Feledynek mennie kellett, Tanács Zoltán maradhat? Újabb kérdések a Tisza-kormánynak
Megnyíltak az állambiztonsági nyilvántartások, miközben Tanács Zoltán korábbi cégének állami szerződéseiről jelentek meg adatok. Az ügynökakták mellett Bús Balázs letartóztatásának újabb bírósági fejleménye is műsorunk témája.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala Magyar Péter szerint a rendszerváltás után elmaradt történelmi igazságtétel része. Közben a Tanács Zoltán közbeszerzései körüli beszámolók szerint az IFUA Horváth & Partners konzorciumi tagként több mint 213 milliárd forintos összértékű állami tenderekben volt érintett. A Feledy Botond menesztése után ezért újabb kérdés, milyen jelentőséget tulajdonítanak a kormányzati vezetők korábbi megbízásainak. A HírTV korábbi beszámolója.
Újabb bírósági döntés az NKA-ügyben
A Bús Balázs letartóztatása kapcsán hozott elsőfokú döntést a Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta, így az NKA volt alelnöke december 25-ig fogva marad. A gyanú hűtlen kezelésre vonatkozik, a volt politikus ugyanakkor ártatlannak vallja magát. A letartóztatás fenntartása nem bűnösséget megállapító ítélet. Műsorunkban a döntés indokait és a büntetőeljárás jogi garanciáit is megvizsgáljuk. A Telex beszámolója.