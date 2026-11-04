Feledynek mennie kellett, Tanács Zoltán maradhat? Újabb kérdések a Tisza-kormánynak

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala Magyar Péter szerint a rendszerváltás után elmaradt történelmi igazságtétel része. Közben a Tanács Zoltán közbeszerzései körüli beszámolók szerint az IFUA Horváth & Partners konzorciumi tagként több mint 213 milliárd forintos összértékű állami tenderekben volt érintett. A Feledy Botond menesztése után ezért újabb kérdés, milyen jelentőséget tulajdonítanak a kormányzati vezetők korábbi megbízásainak. A HírTV korábbi beszámolója.

Újabb bírósági döntés az NKA-ügyben

A Bús Balázs letartóztatása kapcsán hozott elsőfokú döntést a Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta, így az NKA volt alelnöke december 25-ig fogva marad. A gyanú hűtlen kezelésre vonatkozik, a volt politikus ugyanakkor ártatlannak vallja magát. A letartóztatás fenntartása nem bűnösséget megállapító ítélet. Műsorunkban a döntés indokait és a büntetőeljárás jogi garanciáit is megvizsgáljuk. A Telex beszámolója.