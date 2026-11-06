Deák Dániel: Ruff Bálintot és Tarr Zoltánt is felelősség terheli a tiszás ügynökbotrányban

Magyar Péter mai indulatos posztjában arról írt, hogy azok kérik számon a kormányt, akik korábban közpénzekből vádaskodtak.

Deák Dániel ezzel akpcsolatban arra hvta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök ismét a politikai ellenfeleit igyekszik támadni, ami mögött az lehet, hogy el szeretné terelni a figyelmet az ügynökakták megnyitása körüli botrányról

Mivel több, mint 160 olyan ember adatai lettek nyilvánosságra hozva, akik nem elkövetők, hanem áldozatok voltak, így a politikai felelősséget mindenképpen vállalnia kell valakinek kormányzati részről. A jelen helyzetben az látszik, hogy a kormányból senki sem akarja ezt vállalni, hanem igyekeznek a levéltárra kenni a botrányt.