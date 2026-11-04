Orosz gáz: 2027 után honnan érkezik az energia Magyarországra?

Az orosz gáz kivezetése 2027 őszére válik kötelezővé a vezetékes szállítások esetében. Az uniós szabályozás a Török Áramlat felől érkező földgáz eredetét is ellenőrizné, hogy ne lehessen orosz szállítmányokat más ország termékeként értékesíteni. Orbán Anita külügyminiszter az előírások betartását hangsúlyozta. A magyar energiaellátás számára azonban az alternatív források ára és rendelkezésre állása is meghatározó. A HírTV korábbi energiapiaci beszámolója.

Az energiafüggetlenségnek ára és feltételei vannak

A földgázimport tilalma az uniós döntéshozók szerint csökkenti Európa orosz kitettségét. Orbán Anita már doktori kutatásában is foglalkozott az orosz energetikai befolyással. Az orosz energiafüggőség mérsékléséhez ugyanakkor megfelelő vezetékekre, új szállítókra és versenyképes szerződésekre van szükség. A döntés magyarországi költségei ezek ismeretében ítélhetők meg. Az EU hivatalos szabályozása.

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