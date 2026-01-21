Labubu-csapda és hamis Pókember: így mérgezik gyermekeinket a budapesti árnyékvilág áruival.

Brutális mennyiségű hamis árut foglalt le a NAV egy budapesti kínai áruházban, ahol a raktárak mélyén ipari méretű jogsértés zajlott. A pénzügyőrök napokig válogatták a fűtetlen helyiségekben a közel 150 ezer Labubu figurát, 6 500 üveg parfümöt és többszáz hamis okosórát. Az üzletben nemcsak a magyar piacot szolgálták ki, hanem külföldi megrendeléseket is teljesítettek, miközben a jogszerű forgalmazók jogait sárba tiporták. A razzia során még a magyar rendőrség címerével visszaélő játékokat és illegális fegyvert is lefoglaltak.