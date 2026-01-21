„Te szemüveges g*ci!” – Elszabadultak az indulatok a bíróságon a 70-nel vonszolt kutya ügyében

Felforrósodott a levegő a Kecskeméti Törvényszék dísztermében, ahol az állatvédők és a vádlott támogatói néztek farkasszemet. A hangulat már az első percekben robbant: „Te szemüveges g*ci!” – vágta oda egy dühös jelenlévő a vádlottnak, aki csendben, lehajtott fejjel tűrte az indulatokat. A történet gyomorszájon vágta az országot: 2025. szeptember elsején V. István vonóhorogra kötve, legalább 70 km/órás sebességgel húzta végig Rozit az aszfalton. Míg a férfi véletlenre hivatkozva zokogott, az állatvédők és szakértők szerint kizárt, hogy ne érezte volna a 30 kilós kutya rángatását az autó mögött.