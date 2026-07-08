Ítélet született a Hamász-terroristaként fenyegető egyetemista ügyében

K. Attila még 2024. január 15-én én robbantással fenyegette meg többek között a TEK-et, az ORFK-t, a Váci Rendőrkapitányságot és több budapesti kapitányságot is.

El kívánom mondani Önöknek az utolsó szó jogán, hogy autizmus spektrumzavarral élek együtt, illetve ADHD-val, ami ugyan nem mentség számomra, de magyarázat a tetteimre.

- ezzel kezdte utolsó szó jogán mondandóját a vádlott. Majd azzal folytatta, hogy az autizmus nem egy betegség, hanem egy állapot, amire nehéz megfelelő szakembert és kezelést találni. Arra a kérdésre, hogy miért írta meg ezeket a fenyegető e-maileket, még az előkészítő ülésen adott érdekes választ.

Az ügyész kiemelte, hogy a vádlott az e-mailek megírásakor nem rendelkezett sem lőszerrel, sem lőfegyverrel. K. Attilára a levelek megírásakor súlyos szorongás tört rá. A vádlott édesanyja elmondta, hogy fia egy jó képességű, végzős egyetemista, de olykor nem tudja kezelni a szorongását és felmérni a tettei következményét. Egy önismereti coach és tréner már évek óta foglalkozik K. Attilával. Ő volt az a személy, aki megkereste a TEK-et és jelezte, hogy ne vegyék komolyan a fenyegető e-maileket. A vádlottnak korábban több hasonló ügye is volt, például a Parlament felrobbantásával is fenyegetőzött. A vádlott és ügyvédje a tárgyalás során többször hivatkozott arra, hogy Attila energiaitalt fogyasztott aznap, és az ebben található cukor és koffein semlegesítik a gyógyszer hatását, amit rendszeresen szednie kell. Ezért nem volt tudatában annak, hogy mit is csinált.

A Törvényszék végül a 27 éves férfit háromrendbeli, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek, és tettéért fél év börtönbüntetésre ítélte, amit 1 év próbaidőre felfüggesztett. A felfüggesztett börtönbüntetés idejére a bíróság elrendelte a férfi pártfogói felügyeletét, emellett 1,3 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte. A döntést a vádlott és védője, valamint az ügyészség is elfogadta, így az ítélet jogerős.