A NAV lecsapott az illegális elektromos cigivel kereskedőkre

Az illegális elektromos cigiket, amelyeket a kutatások során találtak, beszállították a NAV bűnjelraktárába. Működnek viszont nyilvános csoportok a közösségi médiában, ahol rendelni lehet az illegális e-cigikből. Naponta sok csomagot adtak fel az elkövetők, az elmúlt másfél-két évben sok milliós bevételt szereztek a banda tagjai. Egyelőre 4 főt gyanúsítanak pénzmosással, egyiküket, a szervező személyt letartóztatták.

Az illegális elektromos cigik fogyasztásának komoly veszélyei vannak. Szakértők szerint a fogyasztók nagy része átállt a hagyományos cigarettatermékekről az elektromos készülékekre. A fiatal generáció már szinte csak a vape-eket használja. Az adásban bemutatunk néhány elf bart, amik közül mindegyik káros, és hamar rá lehet szokni.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal továbbra is kíméletlen harcot folytat az illegális elektromos cigarettával kereskedők ellen.