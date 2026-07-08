Ellátogattunk a helyszínre, ahol házi őrizetét tölti az óbudai kannibál

A budai kannibálként emlegetett férfi kinézett az ablakon, de nem reagált. Viszont ahogy a helyiekkel beszéltünk, érdekes információkhoz jutottunk.

A család másik házához is hordott Zsolt állati és emberi testrészeket. A házkutatáskor több rendőrautó is megjelent az utcában, az ijedt helyiek egyből a polgármesterhez mentek, hogy megtudják, mi történt. A polgármester szomszédjában zajló kutatás során sokkoló dolgok kerültek elő. Ezután állatorvosok érkeztek a helyszínre, hogy azonosítsák az ott talált maradványokat.

Gönc polgármestere személyesen is ismerte Zsoltot, már kisebb korában is más volt, mint a többi gyerek. De hogy juthatott idáig egy jó családból származó fiú?